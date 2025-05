Empoli-Lazio, Cribari: "Gara combattuta, Baroni un professionista. Per la Champions serve..."

Si avivcina una nuova giornata di campionato di Serie A, che vederà impegnata la Lazio in trasferta contro l'Empoli. La gara si disputerà domanica 4 maggio alle ore 12:30, un appuntamento al quale i biancocelesti non possono mancare vista la brusca frenata nell'ultima giornata con il Parma in casa. Per un posto nell'Europa che conta, la squadra di Baroni non può più sbagliare, ecco perché anche la sfida contro il club toscano diventa determinante.

In occasione dell'incontro, ai micorofni di LazioPress.it è intervenuto in esclusiva il doppio ex Emílson Cribari.

Che partita ti aspetti domenica tra Empoli e Lazio?

Mi aspetto una gara molto combattuta, entrambe le squadre hanno bisogno di fare 3 punti. L'Empoli per la salvezza, la Lazio per un posto un Europa. Sarà un incontro teso, nervoso, come sono le partite delle utlime giornate. Sulle gambe e sulla testa ci sono tutte le fatiche della stagione, per questo non sarà facile. Guarderò questa sfida con molta attenzione, sia Empoli che Lazio sono state due tappe importantissime della mia carriere, e spero che entrambe possano raggiungere i propri obbiettivi.

Come giudicihi il momento stagionale in casa biancoceleste dopo la delusione europea e l'andamento altalenante in campionato?

La Lazio quest'annno ha avuto molti alti e bassi. Pr certi momenti della stagione ha fatto vedere un bel calcio, in altri si è un pò spente incontrando delle difficoltà A questi lvelli non ci si può permettere un andamento altalenante, altrimenti si rischia di perddre patite e punti importanti e la pressione si fa sempre maggiore. Comunque c'è ancora tempo per rimediare fino alla fine del campionato.

Confermeresti Baroni in panchina per il prossimo anno?

Difficile dirlo, bisogna capire com'è la situazione all'interno sia con la Società che con i giocatori. Personalmente non lo conosco, ma mi sembra una brava persona e un profesionista serio. Ha fatto vedere delle buone cose, ma conoscendo l'ambiente biancoceleste credo che sarà fondamentale questo finale di statgione. Solo al termine del campionato si saprà se verrà confermato o meno in base ai risultati e quindi al posizionamento in classifica.

Cosa manca a questa squadra per diventare grande e stare al passo delle altre?

Quest'anno è mancata continuità di rendimento e di risultati, c'è stato anche un calo fisico in certi momenti della stagione, sono cose che in Serie A non ti puoi permettere se vuoi arrivare in alto. Sia nei singoli che nel gruppo non puà mancare la continuità, solo così si possono raggiungere gli obbiettivi, che nel caso della Lazio era arrivare tra le prime 4.

La Lazio merita di arrivare in Champions?