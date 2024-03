CdS | "Moggi stai zitto". Il tecnico ringrazia la Lazio per la fiducia e contrattacca

Come riportato dal Corriere dello Sport, questa volta Maurizio Sarri ha chiesto di parlare e rispondere anche ai pesanti attacchi di Luciano Moggi, che lo hanno fatto infuriare. Le incrinature arrivano già dal periodo alla Juve con Moggi, che criticò aspramente la sua gestione in bianconero. Sarri attraverso i canali ufficiali della Lazio ha risposto per le rime alle pesanti illazioni di Moggi, acuitesi dopo Bayern-Lazio:

“Le critiche di Moggi? Non rispondo a un radiato. Ho vinto lo scudetto L’unica retrocessione Juve è sua, sono in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato, quindi mi sentirei di mancare di rispetto ai non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto della Juve è stato sotto la mia gestione e in una storia ultracentenaria l’unica retrocessione della Juve è stata sotto la sua gestione. E anche con 17 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Serie B. Purtroppo ho anche la sensazione di quello che c’è dietro le sue dichiarazioni, ma i fatti sono questi”.

Oltre queste controversie, resta però forte l'esodo biancoceleste di 4000 tifosi a Monaco per giocarsi un sogno chiamato Quarti di Finali di Champions League. Recentemente si parla di una squadra da ringiovanire con un futuro incerto nelle mani della società, la certezza è la fiducia a Sarri fino al 2025, data della scadenza del suo contratto. Dietro al comunicato della Lazio alcuni hanno pensato ad un invito a Sarri a sottolineare il profilo economico, ma la verità è che Lotito ancora non ha deciso cosa farà il prossimo anno, ma non libererebbe mai il tecnico toscano per poi ritrovarselo avversario il prossimo anno. Sarri vorrebbe ripartire con un progetto fondato sui giovani, ma devono essere chiarite in fretta le ambizioni e i progetti della Lazio futura.