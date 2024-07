AURONZO DAY 11 | Seduta di lavoro mattutina e amichevole nel pomeriggio

Penultima mattinata di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio. Anche questo ritiro sta infatti volgendo al termine: nel pomeriggio i biancocelesti affronteranno in amichevole la Triestina, mentre domani faranno ritorno a Roma.

ALLENAMENTO MATTUTINO

Assenti alla seduta Tavares e Gila, con Cataldi e Dele-Bashiru che corrono intorno al lago, non essendo al top della condizione e quindi non in grado di allenarsi con il resto del gruppo.

Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra inizia la partitella a campo ridotto. A parte Castrovilli che corre in solitaria intorno al campo.

Attenzione sui calci di punizione con Noslin, Cancellieri, Tchaouna, Zaccagni, Basic, Isaksen e Guendouzi che a fine seduta si sono anche intrattenuti con i tiri dal limite dell'area.