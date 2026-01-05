Calciomercato Lazio, Tare rivuole Marusic: i dettagli sul possibile accordo

La finestra di mercato sta per aprirsi e, oltre a dover far arrivare qualche nuovo innesto per rafforzare la rosa, serve anche risolvere la situazione dei rinnovi per non rischiare di perdere calciatori fondamentali e considerati come pilastri della Lazio, questo è il caso del terzino Adam Marusic il cui contratto è in scadenza ed ha attirato l'attenzione del Ds Igli Tare, che vuole il calciatore al Milan.

Marusic - Fraioli

Calciomercato Lazio: Adam Marusic nel mirino del Milan

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex Direttore sportivo del club biancoceleste, oltre a Mario Gila, vorrebbe riabbracciare il terzino Adam Marusic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la proposta del Milan sarebbe quella di un accordo biennale fino al 2028 con opzione per il terzo anno riservata al club, tuttavia, Tare vorrebbe riuscire ad anticipare i tempi e chiudere l'operazione durante la fase di mercato invernale.

Lazio-Marusic, il punto sul rinnovo

Situazione complicata quella tra la Lazio e Adam Marusic, infatti, il terzino chiede due anni più opzione e cifre più alte rispetto a giugno, quando la firma saltò all'ultimo ma la Società non sembra volerlo accontentare, tuttavia, il montenegrino ha espresso più volte la sua assoluta volontà di continuare a vestire la maglia biancoceleste. Al momento il Comandante sta facendo il possibile per risanare il rapporto tra il numero 77 e la Società, anche perché perdere un pilastro come lui comporterebbe una grande spesa per sostituirlo.