Olimpiadi 2024, secondo oro per l'Italia con Ceccon! Argento per Macchi

Le Olimpiadi proseguono e le medaglie continuano ad arrivare per l'Italia. Dopo il primo oro azzurro guadagnato da Nicolò Martinenghi, sempre nel nuoto questa sera è stato il turno di Thomas Ceccon. Il 23enne ha ottenuto la prima medaglia di sempre nella 100 metri dorso, e non una medaglia qualsiasi. Dopo i primi cinquanta metri in cui risultava fuori dal podio, Ceccon è riuscito a recuperare negli ultimi metri arrivando a vincere l'oro.

100 metri rana, solo quarto posto per Pilato

Subito dopo la gara di Ceccon è stato il turno di Benedetta Pilato nella 100 metri rana. Dalle proiezioni sembrava che la nuotatrice potesse arrivare sul podio, ma alla fine le è sfuggito il bronzo per un solo centesimo di secondo.

Secondo posto per Filippo Macchi

In serata è arrivata un'altra medaglia: un argento, pieno di polemiche, per Filippo Macchi. Al momento del punto finale la decisione non è stata presa dall'arbitro, portando i due finalisti a ripetere la giocata, fino a che alla fine, sempre in un situazione molto dubbia, gli arbitri hanno dato il punto a Cheung. Né Filippo Macchi né il suo allenatore sono d'accordo con la decisione, ma purtroppo ormai la scelta è stata presa e il 22enne deve accontentarsi dell'argento.