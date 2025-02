Criscitiello a RadioLaziale: "Olympia è il simbolo della Lazio, che trovino un accordo"

In seguito alla decisione di Claudio Lotito, presidente della Lazio, di licenziare il falconiere Juan Bernabè a causa dello scandalo legato al post-intervento chirurgico, sembrava non esserci più speranza di rivedere Olimpia. Buone notizie per i tifosi della Lazio, infatti l'aquila Olimpia tornerà a volare in cielo, tuttavia, questa volta non sarà allo Stadio Olimpico. Domenica 9 febbraio alle ore 15:00, allo Sportitalia Village di Verano Brianza, si portrà rivedere l'aquila tanto amata dai tifosi biancocelesti, simbolo che ha accompagnato e seguito la Lazio per svariati anni. L'occasione del ritorno di Olimpia sarà la partita Folgore Caratese-Breno, inoltre, il presidente del Folgore Caratese e editorie di Sportitalia, Michele Criscitiello, è intervenuto ai microfoni di RadioLaziale riguardo il ritorno dell'amata aquila e sul mercato svolto dalla società biancoceleste.

Foto Proietto

Michele Criscitiello a Radio Laziale

Sull'aquila Olimpia

Olimpia? La Folgore Caratese gioca in Serie D, siamo biancazzurri. L'aquila per me non può stare in una gabbia, e per la domenica facciamo sempre degli eventi per un calcio più attrattivo.

Riguardo la situazione Bernabè-Lotito

Secondo me il focus principale è l'aquila, invece con il tempo è diventato Bernabè. Olimpia è il simbolo della Lazio, che trovino un accordo. Poi non so come andrà con Lotito, ma a volte il brand è più importante anche dei calciatori.

Nella pagina seguente Michele Criscitiello sul mercato della Lazio