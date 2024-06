Zaccagni a Vivo Azzurro Tv: "Del Piero mi ha scritto, ecco cosa mi ha detto dopo il gol"

Mattia Zaccagni è l'uomo del momento. Non un semplice gol quello di ieri, ma il gol qualificazione arrivato negli ultimissimi secondi di gioco. Se l'Italia avesse perso avrebbe avuto solo una piccolissima possibilità di essere ripescata tra le migliori terze del girone. Bastava un pareggio ed è ciò che l'arciere biancoceleste ci ha regalato.

Il pensiero di Del Piero per Zaccagni

Non è neanche stato un gol semplice. Nonostante molti opinionisti e commentatori diano il solo merito della rete a Calafiori (che ha servito un assist importantissimo), la rete di Zaccagni rivela talmente tanta classe e bravura che ha ricordato a molti quella di Del Piero ai Mondiali del 2006. Lo stesso Del Piero, come fa sapere Mattia in un video postato sui social dall'account ufficiale della Nazionale, ha scritto al numero 20 facendogli i complimenti. Queste le parole dell'autore del gol di ieri:

L'ho sentito quando siamo tornati in hotel, per messaggio. Era molto contento e felice per me, mi ha detto di continuare così. La dinamica del gol? Calafiori è stato bravo a portarsi la palla avanti, poi mi ha visto con la coda dell'occhio e mi ha dato la palla perfetta per calciare. Io non ci ho pensato due volte. Esultanza simile ad Alex? Volevo avvicinarmi il più possibile alla panchina, sono arrivato alla bandierina e sono stato sommerso da tutti. Spalletti è venuto subito da me, mi ha baciato e abbracciato: era troppo importante passare il turno come secondi del girone, è stata una serata bella per tutti, che mi porterò per sempre nel cuore. La forza del gruppo è importantissima in queste competizioni. Nei club magari è facile crearla perché c'è più tempo per stare insieme. Ma questo è un gruppo bellissimo, stiamo bene e il mister è stato bravo in tutto questo.

Il messaggio più bello

Il messaggio più bello, però, non è quello di Del Piero. Zaccagni riferisce che il più emozionante è stato quello di sua moglie Chiara che gli ha mandato il video del loro piccolo Thiago che guarda il video del gol esultando nel momento in cui la palla finisce in rete. Di seguito il video: