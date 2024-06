Zaccagni manda l'Italia agli ottavi, ma per Adani il merito è solo di Calafiori: guarda il video

Il gol di Zaccagni di ieri è entrato dritto nella storia. Dopo aver quasi perso ogni speranza di poter passare direttamente agli ottavi di finale dell'Europeo, Mattia si inventa un gol pesantissimo dopo aver trovato il coraggio di provarci da quella posizione rischiosissima. I paragoni con la rete di Del Piero al Mondiale del 2006, che ci ha portato a Berlino proprio come in questo caso, sono stati tantissimi e stando alle statistiche di Opta, tra l'altro, è il gol più tardivo (98') mai segnato dall'Italia nella competizione europea.

La rete di Zac e l'assist di Calafiori

Il merito ce l'ha naturalmente l'attaccante biancoceleste, ma non avrebbe potuto segnare senza la grande cavalcata, con conseguente assist, di Riccardo Calafiori. Il centrale si è senza dubbio riscattato dopo l'autogol sfortunato contro la Spagna che ha sancito la sconfitta azzurra e la perdita del primo posto nel girone. Non solo l'assist, è stato anche uno dei pochi calciatori che ieri ha regalato un'ottima prestazione.

Lele Adani dice la sua: il merito è solo di Calafiori

Come detto, grande merito nell'azione del gol del pareggio ce l'ha Calafiori, ma è come se da ieri sera molti opinionisti si siano dimenticati di chi sia il vero autore del gol. Non si è trattato di un gol “già fatto”, Zaccagni raccoglie tutto il coraggio e tenta il tiro a giro da una posizione difficilissima negli ultimi secondi di gioco e questo non dovrebbe passare in sordina. Già nel post partita sulla Rai, Mazzocchi ha raccontato l'azione spiegando che “Zaccagni deve SOLO metterla dentro” dopo un assist perfetto di Calafiori. Il conduttore di Notti Europee ha poi fatto dietrofront complimentandosi con Zaccagni in seguito alle critiche ricevute sui social. Non solo Mazzocchi, però: anche Lele Adani la pensa così. In un video su TikTok racconta tutta l'azione e usa di nuovo le stesse parole: “Zaccagni è qui, deve SOLO aspettare la palla. La giocata da campione è di Calafiori.” Esattamente come per il conduttore Rai, anche Adani sta ricevendo molte critiche dai tifosi azzurri per la sua lettura di gioco. Di seguito il video: