Pedro tuona: "Grazie Roma che mi hai dato alla Lazio"

E' senza dubbio uno dei giocatori più importanti in questa Lazio di Marco Baroni, addirittura è celebrato dalla stampa mondiale per le sue prestazioni ed i suoi numeri sul campo. Parliamo di Pedro, attaccante spagnolo che ha collezionato trofei con le maglie di Barcellona e Chelsea su tutte. Quest'anno il calciatore jolly d'attacco sembrava davvero rinato e ha portato in casa Lazio punti fondamentali, sia nel campionato di Serie A che in Europa League, con gol letteralmente decisivi. L'edizione odierna de Il Messaggero riporta una frase breve ma concisa che forse in pochi si aspettavano : “Grazie Roma che mi hai dato alla Lazio”. Una vera benedizione, quella del calciatore, che ringrazia la società giallorossa per la cessione e per l'arrivo in quella che ormai è diventata la sua bellissima casa, la Lazio.

La dichiarazione per intero di Pedro

Il giocatore è tornato sul passaggio tanto discusso dalla Roma alla Lazio nell'estate del 2021. Parole al veleno che partono da un capitolo chiuso come ci tiene a precisare lo stesso giocatore che dice di non voler tornare sulla Roma e su Mourinho, ma lancia una bella staffilata:

Sono il passato, anzi hanno preso la miglior decisione all'epoca e li ringrazio di avermi ceduto alla prima squadra della Capitale ovvero la Lazio.

Il miglior Pedro di sempre

L'attuale momento è eccezionale per Pedro, che sembra essere tornato ai fasti del Barcellona. Anzi, l'attaccante della Lazio attualmente sarebbe addirittura superiore a quello visto in maglia blaugrana, se ci si basasse soltanto sulle statistiche; andato in gol contro il Porto in Europa League, lo spagnolo ha messo a segno la sesta rete della sua stagione in appena 537 minuti: numeri che si fanno ancora più interessanti al Fantacalcio. Le cifre di Pedro sono eccezionali, se si pensa che sommando gol e assist l'attaccante non era mai arrivato a un miglior rapporto tra partecipazioni alle marcature della squadra e minuti giocati. Né Barcellona né Chelsea: il miglior Pedro è quello della Lazio, lo dicono le statistiche.

I numeri più belli della sua carriera con la Lazio

Come detto, il miglior Pedro è della Lazio. Dopo una stagione travagliata, l'attaccante è rinato grazie alla cura Baroni. 6 gol e 2 assist in tutte le competizioni, Pedro partecipa alle reti della Lazio ogni 67,1'; nelle annate in cui ha partecipato alle coppe europee con Barcellona e Chelsea, lo spagnolo non ha mai fatto meglio. Sicuramente tutto questo apre alla possibilità di un rinnovo con l'aquila sul petto. Volontà che al momento sembrerebbe reciproca tra società e giocatore.