Zaccagni e il primo derby da capitano "Non vedo l'ora..."

I giorni corrono e scorrono, si avvicina la partita dell'anno nella capitale, ovvero il derby che quest'anno si disputerà il 5 gennaio. Nella prossima stracittadina la Lazio avrà un nuovo capitano, Mattia Zaccagni. Sappiamo quanto sia una responsabilità indossare quella fascia ancor più quando si affronta una partita focosa come quella tra Lazio e Roma. Zaccagni si è espresso a riguardo tramite le pagine de Il Corriere dello Sport. Le sue parole racchiudono un mix di entusiasmo, eccitazione e voglia di vincere.

Le dichiarazioni di Zaccagni

La Lazio e i suoi uomini sono sulle ali dell'entusiasmo come giusto che sia, risultati e prestazioni stanno evidenziando la qualità del gruppo di Baroni e questa atmosfera si respira anche negli animi dei calciatori. Uno su tutti è Zaccagni che nell'ultima partita in trasferta, col Monza, ha deciso la gara con un bellissimo gol facendo conquistando alla Lazio preziosi tre punti. Il giocatore, come detto, è stato interpellato per quello che sarà il prossimo derby, il suo primo da capitano. Le sue parole:

Primo derby che giocherò con la fascia da capitano? Non vedo l'ora. Sarà bellissimo e sarà ancor più bello vincerlo

Uno Zaccagni in crescita

Partenza non delle migliori quest'anno per Mattia Zaccagni, l'esterno biancoceleste ha disputato fin da subito discrete prestazioni senza però brillare come è nelle sue corde. Poi la crescita, anche lui ha subito la cura Baroni, le ultime partite per il giocatore sono state un costante miglioramento. A dirlo chiaramente sono i numeri, aumento progressivo di tiri in porta, di cross, di palloni giocati e finalizzati. A riassumere tutto c'è la grande prestazione di Monza, forse la migliore di quest'anno, in cui Zaccagni sulla sinistra ha fatto fuoco e fiamme colpendo prima un pallo con un bellissimo tiro a giro e subito segnando, con la stessa giocata in fotocopia, il gol della vittoria per i biancocelesti.