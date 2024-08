Zaccagni a LSC: "Sognavo questa serata. Il gioco del mister..."

Ottimo esordio da capitano per Mattia Zaccagni nella prima gara ufficiale della stagione 2024/25. Il nuovo leader biancoceleste ha segnato dagli undici metri il gol del momentaneo vantaggio, contribuendo in modo decisivo alla vittoria finale per 3-1 ottenuta contro il Venezia. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali della società nel post partita:

LazioPress

Che effetto ti ha fatto il primo gol da capitano?

É stata un'emozione grande. Sognavo questa serata, la sognavo così, è arrivata una vittoria e partiamo con il piede giusto

Lo scorso anno partimmo con 0 punti. Quanto più aiutare lavorare con una vittoria?

Vincere aiuta, aiuta il morale. Le partite si costruiscono soprattutto con la testa, se sei un po triste le approcci peggio le partite quindi è importante partire con il piede giusto e da domani si inizia a lavorare per la partita di Udine che è molto importante.

Come ti trovi nel gioco di Baroni?

Il mister è uno che gli piace giocare a calcio. Ci ha dato qualche concetto, secondo me è un calcio bello, propositivo, di pressione alta, è un po' il calcio di oggi e penso che sia la strada giusta

Sei stato profetico nel puntare su Castellanos sul prepartita…

Il Taty ha fatto una bellissima partita come il resto della squadra. Apparte i primi minuti che siamo partiti con il freno a mano tirato, abbiamo ribaltato la situazione e siamo stati una squadra viva

Con Dele-Bashiru spesso vi scambiavate di posizione

Sì, Dele-Bashiru è un tuttocampista, quindi magari a volte vado a ricoprire la sua posizione tra le linee sulla trequarti quando lui si inserisce in mezzo o lo trovi in un altra porzione di campo

Fossimo stati la squadra del passato, partire in svantaggio ci avrebbe innervosito?