Champions League: i sorteggi per la prossima fase della competizione, ci sarà anche un derby

La Champions League sta per riaprire le porte e gli ottavi di finale della competizione stanno per cominciare. Durante la prima fase della competizione erano passate quattro squadre italiane, infatti, l'Inter si è classificato direttamente agli ottavi di finale, mentre l'Atalanta, il Milan e la Juventus sono state eliminate ai play-off. Il Bologna, a differenza delle altre, non era riuscito a passare neanche alla fase successiva, ciò a causa di una stagione caratterizzata da molte sconfitte e poche vittorie. In vista degli ottavi di finale della Champions League sono stati diramati le avversarie delle squadre.

Champions League: i sorteggi

In data odierna sono stati diramati i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League, tra essi sono previsti due derby, infatti, il Real Madrid dovrà affrontare l'Atletico Madrid, ma non solo, il Bayern Monaco dovrà fare i conti con il Bayer Leverkusen, squadre in 1a e 2a posizione nella Bundesliga. Il Benfica affronterà il Barcelona, invece, il Borussia Dortmund se la vedrà con il Lille. Il Club Brugge scenderà in campo contro l'Aston Villa e il PSV Eindhoven disputerà il match contro l'Arsenal. Il Paris Saint-Germain affronterà il Liverpool, mentre, l'Inter, unica squadra italiana rimasta, se la dovrà vedere con il Feyenoord.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Benfica-Barcelona

Borussia Dortmund-Lille

Club Brugge-Aston Villa

Feyenoord-Inter

PSV Eindhoven-Arsenal

Paris Saint-Germain-Liverpool

Real Madrid-Atletico Madrid

Champions League: play-off

I play-off della Champions League hanno visto il crollo di molte squadre italiane, infatti, l'unica ad essere rimasta nella competizione e a poter disputare gli ottavi di finale è l'Inter. L'Atalanta è stata sconfitta dal Club Brugge, infatti, sia il match di andata che di ritorno si è concluso con la sconfitta della squadra italiana. La Juventus ha dovuto affrontare il PSV Eindhoven ed anche se ha trionfato all'andata, il ritorno ha visto il suo crollo. Il Milan ha disputato il match contro il Feyenoord, tuttavia, ha ottenuto soltanto un pareggio ed una sconfitta, risultato che l'ha condotta all'eliminazione.