I play-off dell'Europa League sono terminati e gli ottavi di finale della competizione stanno per cominciare, in vista di ciò sono stati diramati le avversarie delle squadre. La scelta era tra una squadra tra il Viktoria Plzen e la Roma, le due vincitrici dei play-off, ma alla fine è stata scelta il Viktoria Plezen come avversaria della Lazio, il pericolo del derby è stato scampato. La rosa biancoceleste e il mister Marco Baroni dovranno lottare duramente per tentare di sconfiggere l'avversaria e tentare di mantenere il primato in Europa League.

Europa League: la stagione della Lazio

La squadra biancoceleste, durante la prima fase dell'Europa League, è stata artefice di prestazioni straordinarie, infatti, sin dalla prima giornata ha potuto guardare gli altri club dall'alto della classifica, posto dove è rimasta fino alla fine della prima fase e che gli ha permesso di accedere direttamente agli ottavi di finale. La Lazio, guidata dal mister Marco Baroni, in 8 partite disputate nella competizione europea, ha registrato 6 vittorie, un pareggio e soltanto una sconfitta, numeri spettacolari.

