Conferenza Sarri: "Abbiamo avuto statistiche da Serie C a Como ma ho fiducia, ecco perché..."
Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno lottare per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e fare dimenticare la dolorosa sconfitta a Como.
Se la rosa ha le caratteristiche per palleggiare
La mia esperienza alla Lazio non è mai stata di grande palleggio, quando parlo del modo di giocare non mi riferisco al modulo, ma come sviluppavamo il gioco. A Como l'unica sensazione era che si potesse far male andando in profondità, ne abbiamo parlato all'intervallo e qualcosa si è visto nella ripresa. Abbiamo avuto statistiche da Serie C a Como, tra efficienza e percentuale di passaggi riusciti, nel paradosso questo mi dà fiducia perché non possiamo avere questi numeri. Il Como forse è superiore a noi tecnicamente, ma a livello di atteggiamento abbiamo sbagliato. Siamo rimasti a metà strada e sono emerse le loro qualità, si poteva giocare con qualsiasi modulo ma il risultato non sarebbe cambiato.
Se c'è un blocco psicologico nella squadra
Non è un blocco psicologico, si tratta di passare a un gioco dove si deve pensare, deve diventare automatico e ritroveremo i tempi di gioco. Io propongo un calcio semplice, ma come diceva Crujiff è il calcio più difficile da giocare. Spero sia una fase di transizione, l'aspetto misterioso è come una squadra vada a lottare per un risultato in amichevole mentre poi risulta apatica in campionato.