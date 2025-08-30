Conferenza Sarri: "Abbiamo avuto statistiche da Serie C a Como ma ho fiducia, ecco perché..."

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno lottare per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e fare dimenticare la dolorosa sconfitta a Como.

La mia esperienza alla Lazio non è mai stata di grande palleggio, quando parlo del modo di giocare non mi riferisco al modulo, ma come sviluppavamo il gioco. A Como l'unica sensazione era che si potesse far male andando in profondità, ne abbiamo parlato all'intervallo e qualcosa si è visto nella ripresa. Abbiamo avuto statistiche da Serie C a Como, tra efficienza e percentuale di passaggi riusciti, nel paradosso questo mi dà fiducia perché non possiamo avere questi numeri. Il Como forse è superiore a noi tecnicamente, ma a livello di atteggiamento abbiamo sbagliato. Siamo rimasti a metà strada e sono emerse le loro qualità, si poteva giocare con qualsiasi modulo ma il risultato non sarebbe cambiato.