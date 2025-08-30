Conferenza Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste tornerà allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno scendere in campo con la mentalità e l'energia necessaria per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e fare dimenticare la dolorosa sconfitta a Como. Tra i vari argomenti, il tecnico si è espresso anche sull'incompatibilità della rosa con il suo modulo e sulle squadre da temere in Campionato.

Il mister Maurizio Sarri in conferenza stampa

Sul fatto che la rosa biancoceleste non sia adatta al suo gioco

Qual è la caratteristica di questa squadra? Ho letto un mare di polemiche perché si giocava 4-2-3-1 e si doveva giocare 4-3-3, adesso si dice esattamente il contrario. Io ho delle caratteristiche ben definite e mi conoscono da 15 anni in tutta Europa, se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato. È difficile che io possa cambiare.

Sul Campionato e su quali squadre al momento sono più forti della Lazio