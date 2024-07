GdS | Greenwood va al Marsiglia e la Lazio punta Bellingham jr

In attesa di sviluppi per Greenwood, che sembra intenzionato ad accettare il Marsiglia, come scrive la Gazzetta dello Sport la Lazio sta cercando un'alternativa e potrebbe averla trovata nella famiglia Bellingham.

Situazione Greenwood

Nelle ultime ore Greenwood avrebbe accettato la cospicua offerta del Marsiglia, arrivata a offrire al Manchester più di 31 milioni di euro. Molto ha fatto anche mister Roberto De Zerbi, in contatto con il calciatore per spingerlo ad accettare la destinazione francese. Oltre alla Lazio e al Marsiglia si era inserito anche il Napoli, che ha reso più complicata la fumata bianca in direzione Lazio, nonostante avesse alzato l'offerta da 20 a 25 milioni di euro più il 50% sulla rivendita.

Bellingham jr l'alternativa

Sfumato Greenwood e rimanendo in Inghilterra, la Lazio avrebbe trovato l'alternativa in Jobe Bellingham, fratello 18enne del più famoso Jude. Il classe 2005 gioca come trequartista nel Sunderland ed era già stato valutato dalla Lazio a gennaio. Nell'ultima stagione, in Championship, ha segnato 7 reti in 34 presenze e il suo cartellino vale 13 milioni di euro. Può essere utilizzato anche in mediana e da attaccante, ma il ruolo in cui rende meglio è appunto quello del trequartista.