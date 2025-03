Lazio ancora in campo, quattro gli assenti per Baroni: le ultime da Formello

Come da programma questo pomeriggio sono tornati in campo i calciatori biancocelesti per la seduta d'allenamento durante la pausa per gli impegni delle Nazionali. La squadra di Baroni dopo essere tornata in campo ieri ha replicato anche oggi e lo farà fino a sabato prima di concedersi qualche giorno di riposo e riprendere i lavori la prossima settimana che saranno a questo punto già anti-Torino. Ovviamente il gruppo a disposizione è stato a mezzo servizio con l'assenza dei nove giocatori convocati con le rispettive selezioni (partito nelle ultime ore anche Loum Tchaouna chiamato dalla Francia Under 21).

Gli assenti e i presenti

Nel Centro Sportivo di Formello oltre ai “nazionali” non si sono visti Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Castellanos e Ibrahimovic. I primi tre sono tutti alle prese con problemi fisici e lo staff tecnico li sta preservando e accompagnando nei propri percorsi di riabilitazione, mentre per il fantasista tedesco si tratta di semplice gestione come successo già in altre sedute d'allenamento.

L'allenamento

Dopo la consueta attivazione fisica ed esercitazione di natura tecnica, la seduta d'allenamento si è conclusa con una partitella contro la formazione Primavera, che ha permesso a Baroni di provare alcune formazioni sul campo. Oggi il tecnico della Lazio ha schierato Provedel tra i pali con Lazzari ed Hysaj sulle fasce, mentre la coppia centrale è stata composta da Patric e Gigot, anche se le rotazioni difensive con Pellegrini, Romagnoli e Gila erano costanti. A centrocampo Basic e Reda Belahyane sono stati i mediani mentre in attacco Pedro, Vecino ed un giovane della Primavera hanno supportato TJ Noslin, unica punta.