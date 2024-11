Lazio-Ludogorets, Baroni nel pre: "Oggi i ragazzi dovranno fare una prestazione di squadra. Su Zaccagni..."

Tutto pronto per Lazio-Ludogorets, 5ª giornata di UEFA Europa League. I biancocelesti puntano a centrare la quinta vittoria consecutiva, un traguardo che sarebbe storico, segnando un nuovo record per il club per quanto riguarda le competizioni europee. Di fronte ci sarà il Ludogorets, squadra bulgara che sta faticando a trovare continuità in Europa: solo 1 punto e 1 gol segnato finora, un rendimento che li posiziona tra le ultime in classifica al 34° posto su 36. Nella pre partita l'allenatore dei biancocelesti Marco Baroni ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Guendouzi:

Io conosco un grande atleta e un grande professionista. Lui si allena giocando, è un giocatore con grande energia, l'ho definito leader emotivo. Oggi ho Dele con qualche problemino, ho cercato di mettere in campo Vecino e Guendo che ci danno garanzie perché oggi è una partita che la squadra non deve sbagliare dal punto to di vista mentale. Sono curioso, dobbiamo affrontare la gara con il piglio giusto. Penso di avere la possibilità di fare qualche cambio nei ruoli dove c'è più usura

È una partita trappola?

Alla squadra chiedo un salto di spessore. Noi dobbiamo fare bene anche se giochiamo un'amichevole. L'atteggiamento non deve mai mancare, è quello che chiedo, poi possiamo anche vincere, perdere o pareggiare, ma l'atteggiamento non deve mai mancare se no sarebbe un problema

Su Noslin

Mi sono già espresso in conferenza, mi sono preso le responsabilità. È un giocatore giovane che arriva in una piazza importante dove c'è pressione. Io non l'ho aiutato orche l'ho fatto giocare in tanti ruoli, ma lui è forte, bravi e con tanta energia. Oggi lo riporto nel ruolo che forse interpreta meglio, al centro. Dobbiamo cerargli un percorso di crescita. Purtroppo le tre gare di squalifica lo hanno penalizzato dal punto di vista del minutaggio e per questo è più indietro degli altri, ma è un giocatore forte che arriva

Le parole del tecnico ai microfoni di LSC

Come ha trovato la squadra nelle ultime ore?

Io non parlo di risultato, ma sempre di atteggiamento e prestazione, cosa che non possiamo sbagliare. Oggi ho chiesto questo alla squadra, prestazione di squadra.

Tchaouna e Noslin davanti, insieme a loro Dia e Pedro, quanto è importante per loro contare su due calciatori così esperti?

Loro sono due ragazzi giovani che hanno tantissima qualità, gli stiamo creando un percorso di crescita, loro lo faranno sicuramente, oggi hanno una grande opportunità anche grazie all'aiuto dei compagni dovranno fare una grande prestazione.

Dele-Bashiru e Zaccagni ieri li abbiamo visti lavorare a parte, tutti i giocatori in panchina quindi sono disponibili?