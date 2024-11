Lazio-Ludogorets, Mandas nel pre: "Partita molto importante, vogliamo continuare così"

Tutto pronto per Lazio-Ludogorets, 5ª giornata di UEFA Europa League. I biancocelesti cercano una vittoria che permetterebbe di stabilire un nuovo record storico per il club: 5 successi consecutivi in Europa. Inoltre, un altro trionfo consoliderebbe la vetta del girone alimentando il sogno di un percorso europeo fin qui straordinario.

In estate, uno dei temi più discussi in casa Lazio è stato il dualismo tra Mandas e Provedel. Questa sana competizione ha portato benefici, con il giovane portiere greco protagonista in Europa e Provedel confermato titolare in campionato. Nel pre-partita il portiere greco, pronto a difendere i pali questa sera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Cosa servirà per battere il Ludogorets?

Questa partita per noi sarà molto importante. Questi tre punti ci aiuteranno a salire nella top 8 e anche perché giochiamo qui in casa.

L'Europa League è la tua competizione, il mister ti ha sempre schierato titolare, come ti senti?

Sono molto felice di giocare in Europa, ma io sono sempre pronto e aspetto sempre la mia chance. Sono molto felice di giocare questa competizione, come anche la Serie A. Vogliamo continuare cosi, come squadra siamo un grande gruppo.

Lo stile di gioco di questa Lazio ha uno stile europeo?