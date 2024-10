Monza-Lazio, partirà oggi la vendita dei tagliandi: tutte le informazioni

La Lazio stasera disputerà la partita contro il Como dopo un inizio di campionato assolutamente convincente. Ci sarà occasione per guadagnare altri tre punti. Nel frattempo, per i tifosi biancocelesti, sono state pubblicate informazioni riguardo alla vendita dei biglietti per la partita contro il Monza che si giocherà domenica 10 novembre alle ore 18:00 e sarà valida per la 12ª giornata di campionato di Serie A.

Nella prossima pagina le informazioni