Serie A, stasera tre partite per chiudere il turno infrasettimanale: il programma

Dopo le partite di martedì e mercoledì, anche stasera si giocherà il turno infrasettimanale di Serie A. La 10ª giornata del campionato si concluderà con tre importantissimi scontri che intratterranno i tifosi dal tardo pomeriggio (18.45) fino a sera (20.45). Si tratta di nove squadre, tre di queste tra le più importanti di serie A: Lazio, Roma e Fiorentina.

Como-Lazio ore 20.45

Stasera allo stadio Senigallia di Como alle ore 20.45 si sfideranno due formazioni in edite di questo campionato: la nuova Lazio di Baroni, alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva fra campionati e coppa, con un gioco brillante, entusiasmante e coinvolgente. La partita di stasera sarà fondamentale per rimanere legati alle posizioni più prestigiose della classifica del campionato italiano e aumentare la speranza di un buon piazzamento in Europa per il prossimo anno. I biancocelesti, per adesso, si trovano al sesto posto classifica con 16 punti. La squadra ha realizzato 17 goal fatti e 12 subiti. Vincere vorrebbe dire superare la Juventus, ferma a 18 punti dopo il pareggio di ieri contro il Parma ed aggiudicarsi il terzo posto momentaneo. Nonostante le importanti assenze di giocatori come Zaccagni e Rovella, grazie ad un gioco in grado di valorizzare tutti, ogni calciatore stasera potrà contribuire ai tre punti. Il Como, attualmente a 9 punti, non sarà semplice da battere, soprattutto in casa: lo stadio Senigallia rappresenta un fortino per i lariani che non perdono in casa dallo scorso gennaio (considerando Serie A e Serie B).

