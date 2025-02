Antonini: "La Lazio? Un sogno. Prima o poi Lotito non sarà più il presidente e io..."

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste e la volontà di dirigere lui stesso la società laziale. Nella puntata di ieri di Sicily in The Box il patron dei granata, in occasione dell'impegno in semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Rimini in programma questa sera alle ore 20:30, si è espresso nuovamente sul desiderio di prendere un giorno le redini della Lazio.

Le parole del patron del Trapani

La Lazio? È un sogno, in questo momento ho una realtà impegnativa da gestire. Sono l’unico presidente che gestisce due squadre importanti, tra calcio e basket.

Antonini continua