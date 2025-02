Il Napoli perde un titolare per infortunio, sarà out contro la Lazio: ecco di chi si tratta

Si avvicina la sfida tra Lazio e Napoli in programma sabato alle ore 18: i biancocelesti sono reduci da due vittorie, i partenopei invece da due pareggi. Conte dovrà fare a meno di Spinazzola e Olivera, entrambi alle prese con un infortunio; in questi minuti è arrivata una brutta notizia, un altro titolare sarà out contro la Lazio.

Il Napoli perde Neres per infortunio

Brutte notizie per Antonio Conte che dovrà fare a meno di un titolarissimo per la sfida contro la Lazio: stiamo parlando di Neres che ha accusato un risentimento muscolare al termine di Napoli-Udinese. Ecco il comunicato della società

Il comunicato del Napoli