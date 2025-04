Il focus di Dazn sugli stadi futuri di Lazio e Roma

Il tema stadi, in Italia, è ormai nell'occhio del ciclone da un paio di decenni. Quello che era un bisogno sta diventando una vera e propria emergenza che vede il nostro bel paese molto arretrato per quanto riguarda questo argomento.

Nella capitale, le due società romane, hanno messo nel mirino come obiettivo da realizzare entro il 2030 uno stadio di proprietà. La Lazio punta allo stadio Flaminio, ristrutturando quello che rappresenta un pezzo di storia sia per la città che per i biancocelesti. Dall'altra parte la Roma che punta tutto sulla modernità con gli americani interessati a farne un vero e proprio business. Questione stadi affrontata anche sulla piattoforma Dazn, dove diversi esperti hanno approfondito il tema con un focus dettagliato.

Zoom sullo stadio di Lazio e Roma

