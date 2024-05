Conference League | Beffata la Fiorentina nel finale, l'Olympiakos vince la coppa

Dopo la finale di Europa League vinta dall'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, questa sera è il turno della Conference League, con Olympiacos e Fiorentina pronte a contendersi il trofeo. I greci sono riusciti ad eliminare l'Aston Villa in semifinale vincendo entrambe le gare. La Fiorentina invece arriva in finale da imbattuta dopo l'eliminazione rifilata al Brugge.

Depositphotos

Olympiakos-Fiorentina

La prima occasione del match è dell'Olympiakos, con Podence che, dopo una buon'azione dei suoi compagni impegna Terracciano in calcio d'angolo. La Fiorentina prova a reagire con Belotti che da buona posizione manda a lato. Al nono minuto Milenkovic porta in vantaggio la viola ma l'arbitro annulla la rete per posizione di fuorigioco del difensore. Occasione importante della Fiorentina al 20' con Bonaventura che però spreca tutto. L'Olympiakos risponde sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma Terracciano si fa trovare pronto. Alla metà del secondo tempo la Fiorentina sfiora il vantaggio con Kouame, ma si fa trovare presente il portiere avversario. L'Olympiakos si rende pericoloso al minuto 79': sugli sviluppi di un calcio di punizione Iborra di testa va a centimetri dal gol. Termina sul risultato di 0-0 la gara nei 90 minuti. L'equilibrio si interrompe nel finale del secondo tempo supplementare, con El Kaabi che porta in vantaggio l'Olympiakos. I greci vincono la terza edizione della Conference League, continua invece la striscia negativa della Fiorentina che perde la seconda finale. Anche quest’anno Mendilibar può festeggiare , dopo la finale dello scorso anno in Europa League vinta contro la Roma

Olympiakos, Vincitrice della Conference League 2023/2024

La squadra greca, dopo la retrocessione dall'Europa League, ha affrontato il Ferencvarosi, il Maccabi Tel Aviv, il Fenerbahce, l'Aston Villa e nella finale ha vinto contro la Fiorentina