Sabatini, Ds della Salernitana: "La Lazio si è mossa per prima e meglio su Tchaouna. Su Dia..."

Il direttore sportivo del Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato a Radio Olympia riguardo all'ingaggio di Tchaouna da parte della Lazio, lodandone le qualità. Successivamente, ha discusso anche di Dia, altro giocatore frequentemente associato alla squadra biancoceleste.

"Dia? È l’unico, vero centravanti che c’è oggi in Italia: non è un centravanti da area di rigore, che fa reparto da solo, ma uno che è abile in progressione, che ha qualità. Cosa è successo? La sua situazione non è stata gestita bene: veniva da una stagione da sedici gol, ma non poteva certo pensare di andare in prestito l’ultimo giorno di mercato. Ha pagato una situazione della quale non aveva grandi responsabilità".