Stasera gli ottavi di Europa League: probabili formazioni di Lazio-Viktoria Plzen

Stasera la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per disputare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, dopo un’emozionante partita di andata giovedì scorso, in trasferta, vinta all’ultimo minuto grazie al meraviglioso goal di Isaksen. La posta in palio stasera è altissima: la qualificazione ai quarti e il proseguimento di un cammino europeo che finora è stato costellato solo di grandi prestazioni ed emozionanti prestazioni, tutto è pronto per stasera e Baroni ha già qualche idea sulle probabili per stasera. La notizia positiva è che nell’allenamento di ieri il Taty Castellanos ha partecipato e potrebbe essere disponibile almeno per un frammento di partita, affiancato dai soliti Isaksen, Zaccagni e Dia. A centrocampo scelte obbligate, considerando l’espulsione di Rovella, ovvero Guendouzi e Vecino. In difesa si opterà per un turno di riposo per Mario Gila e fra i pali qualche incertezza con Provedel in vantaggio su Mandas.

Le probabili formazioni nella prossima pagina