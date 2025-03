Finalmente torna Castellanos e ora la Lazio cambierà pelle

E' arrivato il giorno che tifosi e società aspettavano. Il ritorno del Taty Castellanos. La Lazio potrà resettarsi con il suo rientro dopo un periodo di partite difficili che hanno evidenziato quanto sia fondamentale l'attaccante argentino per questa squadra.

La sua assenza ha messo enormemente in affanno la fase offensiva dei biancocelesti. L'allenatore Marco Baroni le ha provate tutte senza mai risolvere, nemmeno in parte, il problema. Come prima punta è stato schierato Noslin, che è stato bocciato. Poi Dia, sprecato nel ruolo del Taty e troppo importante sulla linea della trequarti nel gioco di Baroni. Infine la carta Tchaouna, quasi un tentativo disperato di arrangiare il giovane francese nel ruolo di prima punta ma anche in questo caso una bocciatura inevitabile.

Le parole di Baroni sul rientro di Castellanos

In più occasioni l'allenatore Marco Baroni si è espresso sull'importanza di Castellanos e quanto la sua assenza sia un duro colpo per i suoi undici. Un concetto espresso sempre in maniera sobria, contenuta e velata. Conosciamo l'allenatore toscano ed oltre ad esser un ottimo tecnico ha dimostrato di essere anche un ottimo psicologo nel gestire il gruppo, nel cercare mai di minare l'autostima di ogni suo singolo giocatore ne di far sentire panchinaro ne secondo a nessuno ogni suo ragazzo.

Ieri, però, in occasione della conferenza stampa prima del match contro il Viktoria Plzen è tornato sul rientro di Castellanos, che dovrebbe giocare titolare in questo ritorno di ottavo di finale. Baroni ha sottolineato nuovamente come rivederlo in campo sia vitale in ogni senso, sia nel singolo ruolo di prima punta sia per quello che apporta nelle dinamiche di squadra. Baroni ha anche sottolineato come anche Dia, suo compagno di reparto, andrà a giocare meglio con il rientro di Castellanos.

Castellanos titolare in Europa League?

L'attaccante argentino, come accennato, dovrebbe partire dal primo punto, non è una scelta annunciata ne tanto meno sicura. Marco Baroni ha parlato delle sue condizioni fisiche con molta soddisfazione ed ottimismo ma non ha sciolto riserve sul suo utilizzo da titolare.

Un dettaglio che possiamo dedurre come certo è che Castellanos non è sicuramente in grado di giocare interi 90 minuti. Ha dimostrato già in passato come sia forte fisicamente, come riesca a bruciare i tempi di recupero dopo un infortunio ma sarà una ipotesi molto rara che possa completare gli interi 90 minuti. Dopotutto il giocatore è fermo da molto e deve recuperare al meglio il minutaggio e la forma fisica.