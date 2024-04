Genoa-Lazio, da oggi al via la vendita dei tagliandi: tutte le info

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi per il prossimo incontro di Serie A tra Genoa e Lazio, gara valida per la 33° giornata di campionato e che si disputerà venerdì 19 aprile alle 18:30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Limitazioni per i supporters biancocelesti:

Come da ordinanza della Prefettura di Genova, vige il divieto di acquisto dei tagliandi ai residenti della Regione Lazio. Ai residenti di altre regioni sarà concesso di assistere al match dal settore Ospiti, ma solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. LAZIO MILLENOVECENTO.

Di seguito tutte le info:

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Genoa-Lazio di venerdì 19 aprile delle ore 18:30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La vendita terminerà giovedì 18 aprile alle ore 19:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Punti vendita circuito Vivaticket

Sito internet di Vivaticket

Prezzo: €40

Limitazioni come da ordinanza Prefettizia di Genova:

- Divieto di acquisto dei biglietti ai residenti della Regione Lazio

- Possibilità di acquistare i biglietti del settore Ospiti solo ai residenti delle altre regioni ma solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. LAZIO Millenovecento

- Incedibilità del biglietto

- Tutti i residenti della Regione Lazio che avessero acquistato biglietti di altri settori, prima dell’ordinanza Prefettizia, dovranno annullare il tutto e richiedere il rimborso direttamente a Vivaticket

Ulteriori informazioni:

- Si consiglia tutti i tifosi che arriveranno a Genova in auto-van in autostrada di lasciare il proprio mezzo al parcheggio in zona Marina-Fiera. Da qui verranno messe a disposizione delle navette per lo stadio Ferraris

- Si consiglia comunque di non uscire a Genova-Est

- Regolamento d’uso dello stadio