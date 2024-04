In casa Lazio hanno fatto molto discutere quelle che sono le situazioni di Felipe Anderson e Luis Alberto, soprattutto per quelle che sono state le tempistiche, con una semifinale di ritorno in Coppa Italia e un campionato ancora da giocare. Il brasiliano, con un comunicato della sua agenzia, ha annunciato la decisione di non rinnovare il contratto legandosi al Palmeiras dal prossimo giugno. Diversa la situazione di Luis Alberto, che dopo aver ottenuto il rinnovo di contratto quest'estate con qualche scaramuccia, nel post Lazio-Salernitana davanti ai microfoni di Dazn ha espresso la sua volontà di non voler far più parte della Lazio dalla prossima stagione chiedendo la rescissione contrattuale. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è espresso a riguardo. Di seguito le sue parole:

Trevisani sulla questione Luis Alberto

Sono rimasto spiazzato da quello che ha fatto Luis Alberto, soprattutto perché sappiamo quanto ha combattuto per farselo fare il contratto. Probabilmente ha visto un allenatore che non punta molto su di lui se non in un partita in cui ci sono tante assenze. Ha fatto il solito colpo da giocatore particolare qual è, sia in campo che fuori. Nel complesso ci vuole rispetto per chi ti paga, non c’è paragone con la situazione Felipe Anderson che andrà al Palmeiras.

Trevisani su Felipe Anderson