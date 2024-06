Questa sera gli Azzurri faranno il loro esordio a EURO2024 al Westfalenstadion di Dortmund contro l'Albania allenata dal CT Sylvinho. Dopo la roboante vittoria della Germania nella partita inaugurale contro la Scozia, la Nazionale Azzurra chiuderà un sabato di calcio che si caratterizzerà di Ungheria-Svizzera alle 15.00 ed il big match già fondamentale per il nostro girone (Gruppo B) Spagna-Croazia alle 18.00

A che ora gioca l'Italia e dove vedere la partita?

Il fischio d'inizio di Italia-Albania sarà alle ore 21:00 e la partita sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-2-3-1) la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

Ct. Spalletti

A disposizione: Meret, Vicario, Cambiaso, Gatti, Buongiorno, Mancini, Bellanova, Pellegrini, Cristante, Folorunsho, Fagioli, El Shaarawy, Retegui, Zaccagni, Raspadori

ALBANIA (4-3-3) la probabile formazione: Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi.

Ct. Sylvinho

A disposizione: Kastrati, Strakosha, Mihaj, Alijii, Ajeti, Balliu, Kumbulla, Abrashi, M. Berisha, Laci, Gjasula, Muci, Daku, Hoxha, Manaj

ARBITRO

Zwayer (Germania).

ASSISTENTI: Lupp-Achmuller.

IV UFFICIALE: Siebert.

VAR: Dankert.

AVAR: Dieperink (Olanda).

Il girone dell'Italia

Italia

Spagna

Croazia

Albania