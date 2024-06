Fabrizio Romano rivela: "Nuovo nome per l'attacco della Lazio: ecco di chi si tratta"

Secondo quanto raccolto dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Lazio starebbe seguendo con attenzione un giovane argentino classe 2006: si tratterebbe di Thiago Romano, ala sinistra in forza al Panathinaikos.

Fabiani Fraioli

Alla scoperta di Thiago Romano: ecco chi è

Il ragazzo, nativo di Buenos Aires, gioca per la squadra Under 19 del Panathinaikos e in stagione ha collezionato 9 gol e 5 assist in 22 presenze. Di piede mancino, il suo ruolo naturale è l'ala sinistra, ma si trova a suo agio anche a giocare a destra per rientrare sul suo piede forte. Il diciassettenne ha passato le trafile della Nazionale Argentina Under 20 ed è stato convocato recentemente anche per la Selección U23. Considerato un prospetto in patria, ha catturato l'attenzione di Torino, Feyenoord e Lazio, che avrebbero preso informazioni sul talentino. La concorrenza è alta, ma Thiago - come riportato da Fabrizio Romano - dovrebbe lasciare con ogni probabilità il club greco in estate, e la Lazio è alle porte, con Fabiani che monitora attentamente l'evolversi della situazione.

Il tweet di Fabrizio Romano: