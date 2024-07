Mauri torna sul caso calcioscommesse: "È stato il momento più difficile della mia vita. Quando venni assolto i giornali..."

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, è tornato a parlare della vicenda di calcioscommesse che lo ha visto coinvolto nel 2011. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Mauri ha raccontato i momenti difficili vissuti e il sollievo per l'assoluzione definitiva arrivata nel 2019.

Nel 2001 l'ex capitano biancoceleste venne coinvolto nell'inchiesta di Calcioscommesse ribattezzata “Last Bet”, che sconvolse l'Italia e il mondo del calcio nei mesi a seguire. I primi indagati furono Cristiano Doni, Stefano Bettarini e Beppe Signori. Successivamente Mauri venne tirato in ballo dalle parole di Gervasoni nella seconda parte dell'inchiesta, ma nel 2019 il tribunale di Bologna assolse l'ex capitano della Lazio, dichiarando estinta l'accusa. Queste le sue parole:

No. Io sinceramente il peso non lo sento più ma non lo sentivo neanche prima. Chiaro che quando leggi i giornali e il tuo nome viene messo in prima pagina o comunque a caratteri cubitali, poi dopo quando vieni assolto o comunque viene detto che non c'entri niente o non hai nessuna colpa viene scritto in piccolissimo in un angolo che neanche si legge