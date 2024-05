Ha avuto un impatto importante Guendouzi alla Lazio, tanto da guadagnarsi la titolarità in poco tempo. Il francese ha ritrovato Tudor in panchina dopo l'esperienza dei due al Marsiglia. In un momento dove le prestazioni del centrocampista biancoceleste non sono ai livelli di quelle di qualche mese fa, arriva una notizia bellissima per Guendouzi: è nata la figlia Miyana. Il francese, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con la moglie e la sua nuova figlia.

Guendouzi con sua moglie e la nuova arrivata Miyana

In seguito sono arrivati gli auguri della Lazio tramite un post Instagram:

Gli auguri della Lazio per la nuova figlia di Guendouzi