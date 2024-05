Buon compleanno De Silvestri, gli auguri della Lazio

Giornata speciale per Lorenzo De Silvestri che oggi compie 36 anni. Il difensore del Bologna e ex biancoceleste non ha mai nascosto la sua fede e il suo amore per i colori della prima squadra della Capitale.

Il suo passato con la Lazio:

Romano, laziale e prodotto della Primavera, Lorenzo De Silvestri ha indossato la maglia della Lazio dal 2005 al 2009, prima di trasferirsi alla Fiorentina. Durante questi anni ha totalizzato 69 presenze, condite da due reti. Ha vinto anche la Coppa Italia contro la Sampdoria nel 2009. Lollo, così soprannominato, è rimasto nei cuori dei tifosi biancocelesti.

Gli auguri della Lazio: