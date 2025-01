Ecco cosa manca alla Lazio per arrivare a Fazzini

Perché la Lazio Puntava su Fazzini

Non è più un mistero che la Lazio abbia scelto Jacopo Fazzini come rinforzo per il centrocampo. Il numero 10 dell’Empoli è l'obiettivo principale nel mercato di gennaio per i biancocelesti, con Baroni che necessita di un nuovo innesto a centrocampo, considerando i dubbi su Castrovilli e l'infortunio di Vecino. Fazzini ha già dato il suo assenso alla Lazio, attratto dalla filosofia di gioco di Baroni che coinvolge tutta la rosa. Per il giovane classe 2003, pronto a fare il salto di qualità dopo essere rimasto a Empoli in estate, l'opportunità è chiara. L'unico ostacolo? Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, le modalità del pagamento, con la Lazio che non può accontentare l'Empoli su questo fronte.

Lazio, ecco perché riscattare Fazzini solo nel 2026

L'Empoli ha dato il via libera alla cessione di Fazzini, con le due parti vicine a un accordo sulla valutazione del cartellino. La Lazio è pronta a offrire oltre i dieci milioni di euro, mentre l'Empoli spera di arrivare a dodici, ma il nodo cruciale è il metodo di trasferimento. La Lazio mira a investire sul talento di Fazzini, ma preferisce posticipare l’acquisto definitivo al 2026. Questo perché la società ha già in programma per il 2025 il riscatto di Rovella e Pellegrini dalla Juventus per 21 milioni di euro, più altri riscatti per un totale di circa dieci milioni. Con 30 milioni già stanziati per mantenere la rosa attuale e altri 11 per Dia nel 2026, la Lazio vuole evitare di ridurre il budget per la prossima estate. L'Empoli deciderà il destino di questo trasferimento, ma con il Napoli vicino a Casadei e la Fiorentina che ha preso Folorunsho, la concorrenza per Fazzini si riduce. La decisione finale potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.