PAGELLE LAZIO-JUVENTUS | Castellanos illude, ma non basta

Le pagelle di Lazio-Juventus

Mandas 6,5

Compie un paratone al 22' del primo tempo che salva il vantaggio biancoceleste. Non colpevole sul gol subito

Casale 5,5

Sicuramente una miglior versione rispetto alle ultime uscite, ma può migliorare ancora tanto. L'impressione è che gli manchi ancora fiducia.

Romagnoli 6,5

Sul gol subito non riesce ad impedire il gol di Milik che gli sfugge alle spalle. Unico neo di una partita solidissima.

Gila 6 (Sostiutito al '45)

Partita solida quella del centrale spagnolo, sempre attento in difesa. Qualche volta si porta in avanti

Hysaj 6

In difesa aiuta molto i compagni, coprendo bene il campo e la sua fascia. Non riesce a dare il suo contributo altrettanto in fase offensiva

Cataldi 6,5

È il metronomo del centrocampo imbucando e ripulendo palloni per i compagni, finché l'ossigeno lo assiste è la chiave del centrocampo biancoceleste

Guendouzi (Sostituito al '38 s.t) 6,5

Preziosissimo in fase d'interdizione recuperando tanti palloni, uno dei migliori lì in mezzo al campo.

Marusic 6,5

Ispirato sulla fascia sinistra, inizia la partita con molta decisione, pecca nell'ultimo passaggio. Al 55' fa un intervento miracoloso su Vlahovic salvando un gol certo.

Luis Alberto 7

Doppio assist per il Mago, che regala la doppietta personale al Taty. Conferma le buone sensazioni viste a Genoa.

Felipe Anderson 6 (Sostituito al '16 s.t.)

Partita solida del brasiliano senza lampi eccessivi, ma che gli vale tutta la sufficienza. l'impegno non manca di certo, a testimonianza che vuole spendersi per la Lazio fino a fine campionato.

Castellanos 8 (Sostituito al '36 s.t.)

In attacco fa tutto lui segna e si divora allo stesso tempo. Fa gol 12' con un'incornata vincente su Alex Sandro. Al 40' si divora l'occasione del 2-0 solo davanti a Perin, ma al 48' sigla il raddoppio. Viene poi salvato da un fuorigioco per un gol mangiato davanti a Perin

Patric (dal '45) 6

Vecino (dal '16 s.t.) 5,5

Rovella (dal '36 s.t.) 5,5

Immobile (dal '36 s.t.) 5,5

Fatica ancora a ritrovarsi in mezzo al campo

Pedro (dal '38 s.t.) s.v.

La pagella di Igor Tudor

Voto 6,5

La Lazio convince portandosi anche sul doppio vantaggio che avrebbe permesso i supplementari. Purtroppo il gol della Juve sporca le sensazioni viste questa sera.