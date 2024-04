Lazio-Juve, Lotito: "Luis Alberto non è in vendita. Speriamo continui a essere protagonista"

Il presidente Claudio Lotito è intervenuto nel pre partita di Lazio-Juventus ai microfoni di Mediaset. Di seguito le parole del numero uno della Lazio.

La squadra sta acquisendo la nuova mentalità impressa dall’allenatore, un nuovo modo di pensare la partita. Mi auguro che mantenga quel profilo mostrato nelle ultime partite, uno spirito di gruppo, grossa determinazione, umiltà e voglia di dimostrare che la posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra.

Felipe Anderson ha fatto una scelta di vita , familiare, nonostante abbia sottoscritto un contratto a condizioni inferiori per durata ed economico.

Luis Alberto ha un contratto per altri 4 anni, c’è stata quella esternazione ma la società allo stato attuale non l’ha messo in vendita, un fulmine a ciel a sereno. Nelle ultime partite ha dimostrato attaccamento e qualità e sulla base di questo confidiamo che prosegua questo percorso, è un percorso che lo vede protagonista all’interno di questo club.