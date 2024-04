A rompere il silenzio di Formello sono le urla di Igor Tudor durante la rifinitura per scuotere la squadra dopo la sconfitta nel derby. L’appuntamento di domani sera allo Stadio Olimpico contro la Salernitana è fondamentale per continuare a sperare nel treno europeo. Saranno tante però le defezioni in casa Lazio con l’infermeria che vede i lungodegenti Provedel e Zaccagni a cui si sono uniti Immobile e Romagnoli all’intervallo della partita con la Roma e Luca Pellegrini per il solito fastidio alla caviglia. Questi ultimi tre non destano particolari preoccupazioni in vista del prossimo impegno a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il tecnico croato ha chiamato quindi diversi elementi della Primavera per far scattare le prove tattiche nel tardo pomeriggio. La difesa non riserva sorprese con Patric e Gila ai lati di Nicolò Casale per il trio che dovrà proteggere Christos Mandas. A centrocampo le novità principali con Marusic confermato a destra e, prima volta per lui, Lazzari testato sulla corsia mancina. L’ex Spal ha svolto l’intera seduta con il piede opposto ma non è da escludere che possa tornare nel suo ruolo naturale mettendo il montenegrino sulla corsia mancina. Al centro viene nuovamente arretrato Daichi Kamada per fare coppia con Matias Vecino. Il giapponese piace a Tudor che vuole provare a convincere il ragazzo a rimanere nella Capitale nella prossima stagione. Non è bastata la buona prova contro la Juventus in campionato a Danilo Cataldi per farsi largo nella gerarchia del nuovo allenatore. Stupisce anche l’esclusione di Guendouzi che non ha completato l’allenamento rientrando anzitempo negli spogliatoi. Torna sulla trequarti Felipe Anderson al posto di Gustav Isaksen, il brasiliano sarà affiancato da Luis Alberto che vince il ballottaggio con Pedro. Scelta obbligata davanti con Valentin Castellanos a guidare l’attacco biancoceleste.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Ruggeri, Hysaj, Rovella, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Pedro,Sana Fernandes, Diego Gonzalez.

Squalificati: -

Diffidati: Pedro

Indisponibili: Provedel, Romagnoli, Pellegrini, Zaccagni, Immobile.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costi; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Vignato; Candreva; Simy. All.: Stefano Colantuono

A disposizione: Ochoa, Salvati, Pasalidis, Boateng, Sambia, Fazio, Gyomber, Pellegrino, Sfait, Zanoli, Martegani, Gomis, Legowski, Weissman, Ikwuemesi.

Squalificati: -

Diffidati: Candreva, Coulibaly, Gyomber, Pierozzi, Pirola

Indisponibili: Kastanos, Basic

ARBITRO

Luca Zufferli della sezione di Udine

Assistenti: Berti – Del Giovane

IV uomo: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

VAR: Daniele Paterna

AVAR: Gianluca Aureliano