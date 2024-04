Lazio, il punto sugli infortunati: si fermano tre nuovi biancocelesti

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha fatto il punto sugli infortunati in rosa. Dopo il derby, sono usciti acciaccati sia immobile che Romagnoli, entrambi non arruolatili per la sfida di domani contro la Salernitana. In più, oggi in allenamento si è fermato anche Matteo Guendouzi, che si aggiunge alla lunga lista degli indisponibile che comprende Luca Pellegrini, Ivan Provedel e Mattia Zaccagni.

Immobile

Di seguito le condizioni di tutti gli infortunati in casa Lazio: