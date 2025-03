Infortunio Castellanos, le condizioni dell'attaccante: il comunicato del club

L'attaccante argentino nella giornata di oggi si è sottoposto a degli esami strumentali per conoscere l'entità di un nuovo infortunio che ha coinvolto il Taty Castellanos. Il centravanti di Baroni è stato costretto ad un nuovo forfait dopo l'infortunio accusato contro il Napoli, infatti Castellanos è rimasto in panchina per tutti i 90' di gioco contro il Bologna.

Tante assenze per Baroni

Nella serata di ieri Sky Sport ha divulgato delle indiscrezioni che riguardavano una nuovo bollettino riguardante le condizioni del Taty. Come infatti confermato dal comunicato della società biancoceleste, Castellanos ha riportato una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro, si attendono aggiornamenti sui tempio di recupero.

La nota ufficiale del club