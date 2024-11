L'amicizia tra Pepe Reina e Pedro: arriva il messaggio social del portiere spagnolo

Una serata di Halloween davvero speciale quella di ieri per i biancocelesti di Marco Baroni, protagonisti di una vittoria convincente per 5-1 contro il Como nel fortino dello Stadio Sinigaglia, dove i lariano non perdevano da 9 mesi. Oltre alla grande prestazione dei biancocelesti, Como-Lazio ha offerto anche un momento di emozionante nostalgia e amicizia tra due campioni che hanno condiviso trionfi e spogliatoi importanti, ovvero Pedro e Pepe Reina.

I due, che oltre a essere stati compagni alla Lazio hanno condiviso il successo nella Coppa del Mondo 2010 con la Spagna, si sono ritrovati nel post partita per un abbraccio. Entrambi di origine blaugrana, Pedro e Reina hanno celebrato la loro amicizia sui social facendosi immortalare insieme. L’attaccante, che con la sua classe sta illuminando il campo ed è in uno stato di forma eccezionale, autore già del suo quinto gol stagionale, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di foto insieme all’amico portiere, aggiungendo come didascalia:

Un piacere vederti amico e condividere un po' di tempo insieme ricordando i vecchi tempi. Sei un fenomeno!!! Leggenda

Pronta la risposta dell'ex portiere del Liverpool, che ha subito risposto con una storia su Instagram commentando affettuosamente:

Te quiero hermano

Il post di Pedro

La risposta di Pepe Reina