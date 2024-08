Cancellieri al Parma, svolta imminente: "Presto le firme"

Da giorni si parlava di un possibile trasferimento di Matteo Cancellieri al Parma, con l'Empoli sullo sfondo che seguiva da vicino l'evolversi della situazione. Ora sembra esserci stata una svolta, probabilmente decisiva, nella trattativa che porterà l'esterno d'attacco italiano a vestire la maglia gialloblù.

Prestito oneroso con diritto di riscatto: è questa la formula scelta

Come annunciato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, Cancellieri è pronto a firmare un contratto fino al 2029 (1 anno con opzione di rinnovo per altri 4) e mancano solo le firme sul contratto. Il collega Alfredo Pedullà conferma che si tratta di un prestito oneroso da 1,2 milioni di euro da versare nelle casse della Lazio, con diritto di riscatto. Nonostante i tentativi finali dei biancocelesti di inserire l'obbligo di riscatto, considerato più vantaggioso, si è optato per la formula del prestito con diritto per non rischiare di far saltare l'affare.

Dopo l'esperienza positiva all'Empoli nella scorsa stagione, dove ha giocato un ruolo chiave nella salvezza della squadra toscana mettendo a referto 4 gol e 3 assist in 36 presenze, Matteo Cancellieri è pronto ad affrontare una nuova avventura, questa volta al Parma.

