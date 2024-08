Lazio, senti Martusciello su Dia: “Ha fatto la sua partita nonostante tutto. In futuro…”

In questo momento Boulaye Dia è il giocatore più vicino a vestire la maglia biancoceleste, con la Salernitana gli accordi sono totali, restano da limare alcuni dettagli con gli agenti. Questa sera, l’attaccante senegalese è stato il protagonista assoluto nella gara di Coppa Italia vinta ai rigori con lo Spezia: 2 gol e 1 assist messi a segno. L’ex biancoceleste Martusciello, attuale allenatore dei granata, ha chiarito il futuro di Dia in conferenza stampa. Queste le sue parole

Me lo sono goduto in venti giorni senza vivere mai tutti gli aspetti negativi di cui si parlava. La gente si è sentita tradita e dispiace. Sono le scorie della retrocessione. Ha fatto la sua partita nonostante gli sia arrivato di tutto addosso. In futuro non sarà più della Salernitana, guardiamo avanti