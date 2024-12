Genoa, arriva il passaggio di proprietà: ecco il nuovo proprietario

E' arrivata l'ufficialità del passaggio di proprietà da parte del Genoa. Il nuovo proprietario sarà il rumeno Dan Sucu, presidente della Confederația Patronală e proprietario anche del club di calcio Rapid Bucarest, di cui detiene il 90% delle quote.

Questo il comunicato ufficiale

Il Consiglio di Amministrazione del Genoa Cricket and Football Club si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore rumeno Dan Șucu. L’imprenditore ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa CFC, lasciando in minoranza i precedenti soci.