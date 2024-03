CdS | L'ora di Mandas

Il derby di Coppa Italia non sarà una presenza isolata, infatti Mandas è chiamato alla riconferma. Da Frosinone in poi giocherà lui, almeno fino a quando Provedel non sarà recuperato al 100% dalla distorsione alla caviglia. Nella scorsa stagione Christos Mandas è stato premiato come miglior portiere della massima divisione greca e da molti osservatori è chiamato “il Donnarumma greco”. Una volta arrivato a Formello e osservate le sue qualità, la promozione a vice-Provedel è stata consequenziale, sono state infatti preferiti il talento e l'esplosività all'esperienza di Sepe. Mandas è stato pagato solamente 1 milione di euro più il 10% sulla futura rivendita. Nel 2016 ancora giovanissimo era stato cercato dalla Fiorentina, ma il club di appartenenza del tempo rifiutò il trasferimento.

Ovviamente per il portiere greco aumenteranno le pressioni, visto anche il momento della Lazio, il forfait prolungato di Provedel regalerà molte chance a Mandas tra cui la tripla sfida contro la Juve (Campionato e Coppa Italia) ed un altro derby.