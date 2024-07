Euro2024 | Passa l'Inghilterra ai calci di rigore: termina qui l'avventura della Svizzera all'Europeo

Al termine di un match infinito, è l'Inghilterra a qualificarsi in semifinale di Euro2024: beffata la Svizzera, che saluta a testa alta il torneo dopo aver fatto fuori l'Italia ed aver resistito per 120' minuti contro la favoritissima Inghilterra. La Nazionale allenata da Southgate affronterà dunque la vincente di Olanda-Turchia, in programma questa sera alle 21.

La partita

Nel primo tempo le squadre si studiano e il match risulta noioso e spento: nessuno vuole commettere errori e la palla scotta. L'Inghilterra, che sulla carta è nettamente favorita, fa vedere qualcosa con Saka che tenta qualche sgroppata sulla sinistra, ma i ragazzi di Southgate terminano la prima frazione di gioco con 0 tiri verso la porta: non succedeva dal 1980.

Nel secondo tempo le squadre entrano in campo con un atteggiamento più spropositato e iniziano le prime conclusioni in porta. L'Inghilterra spinge ma a trovare il vantaggio è inaspettatamente la Svizzera: il solito Embolo riesce a spingere la palla in rete dopo un passaggio teso e tagliente del bolognese Ndoye. Un gol da rapace d'area di rigore, che porta la Svizzera sull'1-0 al 75'.

Dura solo cinque minuti il vantaggio svizzero: Saka, con una super giocata sulla destra, salta due uomini e calcia da fuori area, spedendola alle spalle di Sommer. 1-1 e partita riequilibrata. Da lì a poco, l'arbitro Orsato fischia tre volte e decreta la fine del match, che termina in pareggio e prosegue dunque ai tempi supplementari.

Tempi supplementari: ancora parità tra Inghilterra e Svizzera

Durante i tempi supplementari sale la tensione le squadre abbassano l'intensità, soprattutto l'Inghilterra, che già in altre occasioni durante il torneo ha dimostrato diversi cali di tensione. Nell'arco dei 30 minuti aggiuntivi non vi sono occasioni nitide da ambo le parti, ma è la Svizzera a sembrare più vivace e più incline ad attaccare. Alla fine, dopo 120 minuti complessivi, la partita termina in parità: 1-1 e via alla lotteria dei calci di rigore.

I calci di rigore

Tiri dal dischetto fatali per la Svizzera: l'errore dagli 11 metri di Akanji condanna gli elvetici all'eliminazione da Euro2024. Cinque rigori su cinque per gli inglesi, che si sono dimostrati infallibili dal dischetto ma carenti nel gioco espresso. La Nazionale dei Tre Leoni vola quindi in semifinale, dove affronterà la vincente di questa sera tra Olanda e Turchia.