Calendario 2024-2025, il girone di andata della Lazio

Prosegue l’estate della Lazio, con la società biancoceleste impegnata nel cercare di regalare al nuovo tecnico Marco Baroni una rosa competitiva. Dopo le ufficialitá di Tijjani Noslin, Loum Tchaouna e Cristóbal Munoz, è arrivato nel pomeriggio odierno l’annuncio legato all’operazione Fisayo Dele-Bashiru, con il calciatore nigeriano che va a rafforzare il centrocampo biancoceleste. Dopo gli addii in questa zona di campo di Luis Alberto e Daichi Kamada, la Lazio sta cercando di ricostruire il proprio centrocampo, ripartendo da certezze quali Cataldi, Rovella e Guendouzi, provando a scommettere sul profilo nigeriano proveniente dall’Hatayspor. Una scommessa in più per il centrocampo a disposizione di Marco Baroni, in attesa che quest’ultimo riesca a trovare il miglior assetto tattico possibile per l’organico messo a disposizione dalla società.

Il calendario

Il prossimo 17 agosto inizierà ufficialmente la nuova stagione di Serie A, per un calendario svelato un paio di giorni fa, e che vedrà la Lazio e esordire davanti al proprio pubblico contro il Venezia guidato dal nuovo tecnico Eusebio Di Francesco.

Dopo l’impegno contro i veneti, seguito dalla trasferta di Udine, i biancocelesti saranno impegnati nel primo big match stagionale, che vedrà Immobile e compagni protagonisti contro il nuovo Milan di Fonseca. Successivamente spazio per un insidioso ciclo di tre gare, che dapprima metterà i capitolini di fronte alla sfida casalinga contro l’Hellas Verona, per un match seguito dalle due trasferte di Firenze e Torino. Dopo la sfida casalinga che vedrà il biancocelesti impegnati contro l’Empoli, un’altra data da cerchiare sul calendario è quella dell’ottava giornata, che vedrà i biancocelesti affrontare all’Allianz Stadium la nuova Juventus di Thiago Motta. Tra la nona e la dodicesima giornata ci sarà invece un calendario favorevole, almeno sulla carta: si inizia con la sfida casalinga al Genoa, seguita dalla trasferta di Como; poi sarà la volta del match dell’olimpico contro il Cagliari, seguito dalla trasferta di Monza, dove la Lazio ritroverà davanti a sé Alessandro Nesta.

Il finale del girone di andata

Tra la tredicesima e la diciannovesima giornata ci sarà invece per i biancocelesti il momento di testare realmente le proprie ambizioni in ottica europea. Un periodo ricco di big match, fatta eccezione per due sfide: si inizia all’Olimpico contro il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano, proseguendo poi con la sfida all’ultima delle tre neopromosse, che vedrà Zaccagni e compagni impegnati in trasferta contro il Parma. Dalla 15ª giornata arriva il momento più duro e sulla carta complicato del girone di andata biancoceleste: la trasferta contro il Napoli di Antonio Conte, seguita dalla sfida casalinga ai campioni d’Italia dell’Inter, Per una prima metà di campionato che si chiuderà con la trasferta di Lecce a precedere il match dell’Olimpico contro l’Atalanta, e tanto atteso derby contro la Roma di De Rossi, in programma proprio all’ultima giornata del girone di andata.