Lazio-Bologna | Dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A torna e la Lazio prosegue il suo cammino in campionato. Per la tredicesima giornata i biancocelesti scenderanno in campo contro il Bologna di Vincenzo Italiano alle 20:45 all'Olimpico di Roma in cui gara non semplice per entrambe le squadre. L'entusiasmo che sta inondando il popolo laziale per i risultati sia in campionato che in Europa League dovranno avere conferme continue ed oggi è la giornata giusta per capire in che direzione vuole andare la Lazio di Baroni.

