Lazio-Bologna, i precedenti tra Baroni e Italiano: il bilancio

La Lazio a quota 25 punti raccolti nelle prime dodici uscite, il Bologna a 18 con una gara da recuperare. Queste le premesse di classifica delle due squadre che si affronteranno questa sera allo Stadio Olimpico, con il calcio d’inizio in programma alle 20.45. Se i biancocelesti sono reduci da quattro successi consecutivi, ottenuti tra Genoa, Como, Cagliari e Monza, i rossoblù arrivano da nove risultati utili in Serie A, con l'ultimo successo arrivato a Roma contro i giallorossi. Quella di stasera sarà anche la sfida tra due allenatori che in estate hanno sposato un nuovo progetto tecnico, dopo aver fatto bene nelle esperienze di Verona e Firenze. All’Olimpico ci sarà il quinto confronto tra i due allenatori, con Baroni che ha affrontato la Fiorentina quattro volte tra Lecce ed Hellas Verona: una vittoria, un pareggio e due sconfitte il bilancio del tecnico biancoceleste contro Vincenzo Italiano, nella speranza che questa sera possa bissare il successo ottenuto lo scorso maggio.

Le due sfide nel 2022-2023

Con Baroni alla guida del Lecce, i giallorossi centrano la salvezza nel finale di stagione, ottenendola grazie a un calcio di rigore trasformato da Colombo a Monza. Nel doppio confronto contro la Fiorentina, i pugliesi riescono a portare a casa un pareggio nell’andata del Via del Mare: i giallorossi passano in vantaggio grazie a un gol di Ceesay, reso vano dal successivo gol di Kouamè. Al ritorno i toscani vincono al Franchi per 1-0, grazie all’autogol di Antonino Gallo che nel primo tempo condanna i giallorossi.

Il doppio confronto nel 2023-2024

Arrivato nell’estate successiva sulla panchina dell’Hellas, inizialmente non cambia il risultato del Franchi. Anche gli scaligeri escono sconfitti a Firenze con il punteggio di 1-0, con la sfida decisa sul finale di secondo tempo, quando al 78’ Lucas Beltràn regala la rete dei tre punti ai viola. Nel corso di un finale di stagione che aveva visto la squadra di Baroni raccogliere tre successi nelle ultime sei sfide di campionato, uno di questi arrivò proprio ai danni della Fiorentina, per la prima vittoria di Baroni in un confronto diretto contro Italiano. Nel primo tempo è Darko Lazovic a firmare su calcio di rigore il vantaggio scaligero, con i toscani che trovano il pareggio grazie alla prima rete in campionato di Gaetano Castrovilli. A regalare il successo ai veneti fu Tijjani Noslin, siglando la rete del successo al minuto 59’, per tre punti fondamentali per la salvezza poi conquistata.